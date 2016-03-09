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Суд вынесет приговор Савченко 21 и 22 марта

9 марта 2016, 09:59
Приговор летчице из Украины Надежде Савченко начнут выносить в Ростовской области 21 марта текущего года, информирует в среду в Twitter ее адвокат Николай Полозов.

"Суд объявил дату вынесения приговора - 21 и 22 марта", - сказано в сообщении.

Также адвокат добавил, что на суде Савченко поёт гимн Украины и зал подхватывает.

Ранее в Донецком городском суде прокурор запросил для Савченко 23 года заключения. Полозов уточнил, что ее освободит не процессуалистика, а политические переговоры.

Напомним, Савченко является обвиняемой по делу о гибели журналистов на Донбассе и незаконном переходе границы с РФ.

В конце прошедшего года суд продлил срок ареста фигурантке до середины апреля текущего года. Также дело завели и на сестру Савченко, которая проходит главным свидетелем по делу.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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