Мужчина на Дону покончил с собой из-за смертельной болезни супруги

По словам собеседницы агентства, сообщение о смерти мужчины поступило в территориальный отдел следственного управления в четверг. Мужчина был найден с огнестрельным ранением в одном из домов донского хутора Николаевский.
"По итогам осмотра места происшествия, были обнаружены ружье ИЖ-27 и предсмертная записка. Предварительно, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сказала собеседница агентства.
Содержание записки Гагалаева не разгласила, однако по данным некоторых СМИ, мужчина принял решение покончить с собой в связи со смертельным заболеванием его супруги.
Собеседница агентства добавила, что в данный момент следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.