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Мужчина на Дону покончил с собой из-за смертельной болезни супруги

10 марта 2016, 14:52
Житель хутора Николаевского Ростовской области в четверг покончил жизнь самоубийством, выстрелив себя из охотничьего ружья, рассказала RostovGazeta представитель Следственного управления следственного комитета РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

По словам собеседницы агентства, сообщение о смерти мужчины поступило в территориальный отдел следственного управления в четверг. Мужчина был найден с огнестрельным ранением в одном из домов донского хутора Николаевский.

"По итогам осмотра места происшествия, были обнаружены ружье ИЖ-27 и предсмертная записка. Предварительно, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сказала собеседница агентства.

Содержание записки Гагалаева не разгласила, однако по данным некоторых СМИ, мужчина принял решение покончить с собой в связи со смертельным заболеванием его супруги.

Собеседница агентства добавила, что в данный момент следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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