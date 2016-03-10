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На Дону выделили 1,5 млн руб для трудоустройства работников «Кингкоул»

10 марта 2016, 08:19
Власти Ростовской области направили 1,5 миллиона рублей на организацию оплачиваемых общественных работ для работников компании "Кингкоул", информирует облправительство.

"Данные деньги дадут возможность на время занять 200 горняков организации, которая имеет долг по зарплате перед сотрудниками", - сказано в сообщении.

Уточнено, что в конце прошедшего года власти предпринимали подобные меры. Тогда оплатили работы для 100 сотрудников.

Ранее глава региона попросил председателя правительства РФ принять жесткие меры в отношении организации. Она является владельцем шахт в области и почти устранилась от решения соцвопросов сотрудников, увеличивая задолженность по зарплате.

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#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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