На Дону выделили 1,5 млн руб для трудоустройства работников «Кингкоул»

"Данные деньги дадут возможность на время занять 200 горняков организации, которая имеет долг по зарплате перед сотрудниками", - сказано в сообщении.
Уточнено, что в конце прошедшего года власти предпринимали подобные меры. Тогда оплатили работы для 100 сотрудников.
Ранее глава региона попросил председателя правительства РФ принять жесткие меры в отношении организации. Она является владельцем шахт в области и почти устранилась от решения соцвопросов сотрудников, увеличивая задолженность по зарплате.
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