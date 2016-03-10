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Руководство кукольного театра в Ростове не против передачи здания РПЦ

10 марта 2016, 09:58
Руководство кукольного театра в Ростове, здание которого решили вернуть церкви, готово переехать в новое здание, которое имеет целый ряд преимуществ перед старым, заявила RostovGazeta худрук театра Андрей Крат.

Решение о передаче здания приняли власти региона. Местные жители создали петицию к патриарху, в которой просят оставить кукольный театр на прежнем месте.

«Театр переедет в помещение, которое раньше использовалось как клуб в воинской части, но прежде чем юные зрители увидят там первый спектакль, строение должно пережить глобальную реконструкцию», - рассказал Крат.

Он отметил, что новое здание устраивает труппу театра.

«Здание неплохое, оно в центре, есть нормальные подъездные пути, да и по площади больше. Если власти сделают нам современное здание, отвечающее всем требованиям и нормативам — то, почему бы и нет. Пока же мы заняты спектаклями без привязки к сцене, на которой сейчас работаем. До октября 2019 года труппа должна съехать», - добавил Крат.

Здание театр стоит на фундаменте старинной Благовещенской греческой церкви, переоборудованной сначала в детскую техническую станцию, а затем в 1935 году в кукольный театр для маленьких зрителей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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