Руководство кукольного театра в Ростове не против передачи здания РПЦ

«Здание неплохое, оно в центре, есть нормальные подъездные пути, да и по площади больше. Если власти сделают нам современное здание, отвечающее всем требованиям и нормативам — то, почему бы и нет. Пока же мы заняты спектаклями без привязки к сцене, на которой сейчас работаем. До октября 2019 года труппа должна съехать», - добавил Крат.