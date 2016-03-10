Руководство кукольного театра в Ростове не против передачи здания РПЦ

Решение о передаче здания приняли власти региона. Местные жители создали петицию к патриарху, в которой просят оставить кукольный театр на прежнем месте.
«Театр переедет в помещение, которое раньше использовалось как клуб в воинской части, но прежде чем юные зрители увидят там первый спектакль, строение должно пережить глобальную реконструкцию», - рассказал Крат.
Он отметил, что новое здание устраивает труппу театра.
«Здание неплохое, оно в центре, есть нормальные подъездные пути, да и по площади больше. Если власти сделают нам современное здание, отвечающее всем требованиям и нормативам — то, почему бы и нет. Пока же мы заняты спектаклями без привязки к сцене, на которой сейчас работаем. До октября 2019 года труппа должна съехать», - добавил Крат.
Здание театр стоит на фундаменте старинной Благовещенской греческой церкви, переоборудованной сначала в детскую техническую станцию, а затем в 1935 году в кукольный театр для маленьких зрителей.