Службу эвакуации Ростова закроют из-за убыточности

Представитель отдела информационной политики Ростова-на-Дону отметил, что вопрос о закрытии службы транспортировки еще не решен окончательно, а потому пока неизвестно, кто в дальнейшим будет заниматься данным видом деятельности. При этом он отметил, что в Ростове-на-Дону работают частные службы транспортировки.