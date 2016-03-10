Службу эвакуации Ростова закроют из-за убыточности

По словам собеседника агентства, на балансе МУП РТК находится 11 эвакуаторов, однако в последнее время спрос на эвакуацию был крайне низок и в день одновременно использовалось не более пяти машин.
"Основной вид деятельности предприятия - перевозка пассажиров, а служба эвакуации, которая даже не является для нас профильной, не приносит никакого дохода. При этом, зарплату водителям мы выплачивали полностью и своевременно", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что водители, работавшие в службе эвакуации, будут переведены на другие вакансии.
Представитель отдела информационной политики Ростова-на-Дону отметил, что вопрос о закрытии службы транспортировки еще не решен окончательно, а потому пока неизвестно, кто в дальнейшим будет заниматься данным видом деятельности. При этом он отметил, что в Ростове-на-Дону работают частные службы транспортировки.
К4