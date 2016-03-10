Вымогавших деньги экс-полицейских будут судить на Дону

Уточнено, что на следующий день после инцидента пострадавший обратился в полицию. Далее фигурантов арестовали и уволили из полиции. Также в адрес начальника полиции по Неклиновскому району было направлено представление. Каждому фигуранту грозит до 10 лет заключения.