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Вымогавших деньги экс-полицейских будут судить на Дону

10 марта 2016, 12:53
В Неклиновском районе Ростовской области в суд передано уголовное дело в отношении троих экс-полицейских, которые обвиняются в вымогательстве и превышении полномочий, сообщает в четверг областное управление СКР.

"По данным следствия, в конце февраля прошлого года фигуранты вывезли 51-летнего мужчину в тихое место. После чего применили к последнему насилие, угрожали оружием и привлечением к уголовной ответственности. Обвиняемые требовали от потерпевшего 200 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Уточнено, что на следующий день после инцидента пострадавший обратился в полицию. Далее фигурантов арестовали и уволили из полиции. Также в адрес начальника полиции по Неклиновскому району было направлено представление. Каждому фигуранту грозит до 10 лет заключения.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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