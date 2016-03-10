Вымогавших деньги экс-полицейских будут судить на Дону

"По данным следствия, в конце февраля прошлого года фигуранты вывезли 51-летнего мужчину в тихое место. После чего применили к последнему насилие, угрожали оружием и привлечением к уголовной ответственности. Обвиняемые требовали от потерпевшего 200 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Уточнено, что на следующий день после инцидента пострадавший обратился в полицию. Далее фигурантов арестовали и уволили из полиции. Также в адрес начальника полиции по Неклиновскому району было направлено представление. Каждому фигуранту грозит до 10 лет заключения.
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