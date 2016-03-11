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Надругавшимся над телом женщины подросткам ужесточили приговор на Дону

11 марта 2016, 12:16
Ростовский областной суд в пятницу пересмотрел решение Новочеркасского городского суда и ужесточил наказание трем студентам, которые в ноябре 2014 года эксгумировали тело пенсионерки, чтобы сделать из ее черепа элемент интерьера, рассказал RostovGazeta пресс-секретарь Ростовского областного суда Алексей Шимолин.

В ноябре прошлого года Новочеркасский городской суд приговорил Анастасию Бурлакову, Константина Задвинского и Наталью Овчарову, учащихся в одном из колледжей Новочеркасска, к трем годам лишения свободы условно за то, что они выкопали тело 84-летней пенсионерки и отрезали у нее голову и пальцы. Родственники усопшей не согласились с таким решением и обжаловали его в вышестоящей инстанции.

"Отменено условное осуждение Бурлаковой и Задвинскому, вместо него назначено наказание в виде трех лет в колонии-поселении. Овчаровой по этой же статье наказание было снижено до 2 лет и 9 месяцев лишения свободы условно", - сказал Шимолин.

В ноябре 2014 года Бурлакова, Задвинский и Овчарова проникли на территорию кладбища и эксгумировали тело 84-летней пенсионерки, после чего отрезали у нее пальцы и голову. Как позже выяснили правоохранители, кости пальцев по замыслу подростков в последствии должны были использоваться ими как гадальные инструменты, а череп женщины планировалось превратить в пепельницу.

К4

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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