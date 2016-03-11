Надругавшимся над телом женщины подросткам ужесточили приговор на Дону

В ноябре прошлого года Новочеркасский городской суд приговорил Анастасию Бурлакову, Константина Задвинского и Наталью Овчарову, учащихся в одном из колледжей Новочеркасска, к трем годам лишения свободы условно за то, что они выкопали тело 84-летней пенсионерки и отрезали у нее голову и пальцы. Родственники усопшей не согласились с таким решением и обжаловали его в вышестоящей инстанции.

