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Около 40 площадок утилизации полиэтилена создадут на Дону

11 марта 2016, 09:47
В Ростовской области компания «Европолимер» создаст около 40 площадок с прессовальным оборудованием для сбора использованной полиэтиленовой пленки, сообщает облправительство.

"Площадки смогут собирать примерно десять тысяч тонн закопанной в землю пленки, которая разлагается более века и ухудшает качество земли на треть", - сказано в сообщении.

Уточнено, что организация собирается использовать материал на производстве. На данный момент сельхозпроизводители сжигают или закапывают пленку, что является проблемой.

В свою очередь глава региона предложил создать пилотные площадки в нескольких населенных пунктах.

«Европолимер» создает 12 тысяч тонн пленки ежегодно и поставляет по РФ и в страны СНГ.

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#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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