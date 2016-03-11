Около 40 площадок утилизации полиэтилена создадут на Дону

"Площадки смогут собирать примерно десять тысяч тонн закопанной в землю пленки, которая разлагается более века и ухудшает качество земли на треть", - сказано в сообщении.
Уточнено, что организация собирается использовать материал на производстве. На данный момент сельхозпроизводители сжигают или закапывают пленку, что является проблемой.
В свою очередь глава региона предложил создать пилотные площадки в нескольких населенных пунктах.
«Европолимер» создает 12 тысяч тонн пленки ежегодно и поставляет по РФ и в страны СНГ.
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