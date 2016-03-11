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Промышленный технопарк создадут в Ростове

11 марта 2016, 14:05
В Ростове в районе улиц 16-я Линия и Ченцова создадут промышленный технопарк на площади 800 квадратных метров, сообщает в пятницу облправительство.

"Организация «Алекс групп» сейчас делает ремонт в месте создания технопарка. Уже существуют договоренности о предоставлении лазеров, фрезеров, 3D-принтеров и сканеров", - сказано в сообщении.

Уточнено, что будут производственные площади и офисы. Заниматься на площадке получат возможность предприниматели и родители вместе с детьми.

Помимо этого, глава «Алекс групп» предложил давать бесплатный доступ к оборудованию, материалам, услугам при бюджетном софинансировании. Формат совместного рабочего пространства сделает возможным начинающим бизнесменам протестировать свои идеи.

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#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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