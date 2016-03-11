Ростовчанин угрожал взорвать ювелирный магазин

"В данный момент по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины конфликта, который якобы произошел между гражданином и работниками магазина, а также правомерность действий сотрудников ЧОПа", - сказала собеседница агентства.