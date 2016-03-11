Ростовчанин угрожал взорвать ювелирный магазин

По предварительной информации полиции, у одного из посетителей возник конфликт с работниками магазина, в связи с чем они нажали тревожную кнопку и на место происшествия прибыли сотрудники частного охранного предприятия.
"В данный момент по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины конфликта, который якобы произошел между гражданином и работниками магазина, а также правомерность действий сотрудников ЧОПа", - сказала собеседница агентства.
Очевидцы происшествия в социальной сети "ВКонтакте" утверждают, что мужчина угрожал взорвать ювелирный магазин "585". На фотографиях, размещенных в сети также видно, что он получил телесные повреждения.
"Была там с самого начала: он упал при задержании, оказывал сопротивление, никто его не бил. Угрожал взорвать магазин "585"", - написала пользователь соцсети Леся Шамаева.
Также очевидцы отмечают, что мужчине вызывали скорую медицинскую помощь.