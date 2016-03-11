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Ростовчанин угрожал взорвать ювелирный магазин

11 марта 2016, 08:09
Полиция проводит проверку по факту конфликта между посетителем ювелирного магазина и сотрудниками частного охранного предприятия, которых работники магазина вызвали нажатием тревожной кнопки в четверг в Ростове-на-Дону, проинформировала RostovGazeta начальник пресс-службы донского главка МВД Наталья Устименко.

По предварительной информации полиции, у одного из посетителей возник конфликт с работниками магазина, в связи с чем они нажали тревожную кнопку и на место происшествия прибыли сотрудники частного охранного предприятия.

"В данный момент по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины конфликта, который якобы произошел между гражданином и работниками магазина, а также правомерность действий сотрудников ЧОПа", - сказала собеседница агентства.

Очевидцы происшествия в социальной сети "ВКонтакте" утверждают, что мужчина угрожал взорвать ювелирный магазин "585". На фотографиях, размещенных в сети также видно, что он получил телесные повреждения.

"Была там с самого начала: он упал при задержании, оказывал сопротивление, никто его не бил. Угрожал взорвать магазин "585"", - написала пользователь соцсети Леся Шамаева.

Также очевидцы отмечают, что мужчине вызывали скорую медицинскую помощь.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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