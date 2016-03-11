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Территорию у нового стадиона в Ростове благоустроят в 2017 г за 250 млн

11 марта 2016, 14:09
В донской столице территорию, которая прилегает к новому стадиону «Ростов-Арена», обустроят в 2017 году за 250 миллионов рублей, сообщает в пятницу облправительство.

"К основной арене будут идти бульвары для пешеходов и аллеи с зелеными растениями и подсветкой. На других подходах к объекту появятся места для высадки пассажиров автобусов и парковка", - сказано в сообщении.

Помимо этого, будет обустроена площадь возле водного объекта «Акватория».

Уточнено, что в текущем году на создание проектной документации потратят 24 миллиона рублей.

Напомним, стадион «Ростов-Арена» строится для проведения мирового чемпионата по футболу, полностью завершить строительство планируется к концу 2017 года.

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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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