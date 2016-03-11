Территорию у нового стадиона в Ростове благоустроят в 2017 г за 250 млн

"К основной арене будут идти бульвары для пешеходов и аллеи с зелеными растениями и подсветкой. На других подходах к объекту появятся места для высадки пассажиров автобусов и парковка", - сказано в сообщении.
Помимо этого, будет обустроена площадь возле водного объекта «Акватория».
Уточнено, что в текущем году на создание проектной документации потратят 24 миллиона рублей.
Напомним, стадион «Ростов-Арена» строится для проведения мирового чемпионата по футболу, полностью завершить строительство планируется к концу 2017 года.
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