Украина просит немецких врачей обследовать Надежду Савченко

Глава украинского государства Пётр Порошенко поручил связаться с главой Германии и отправить Надежде Савченко, которая содержится под стражей в российском Донецке, бригаду медработников. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.
Проблемы со здоровьем у Савченко начались после выхода из сухой голодовки, которая продлилась неделю. По словам её адвоката Николая Полозова, его подзащитную сильно рвало после того, как она пыталась употреблять жидкость. Защитник считает, что напомнила о себе старая проблема, связанная с камнями в почках. Более того, после визита к Савченко в СИЗО он заявил, что у его подзащитной высокая температура, которая держится несколько дней.
«Сейчас необходимо в срочнейшем порядке провести её медицинское обследование. Российских медиков Надежда к себе не подпускает. Вместе с тем, украинские врачи все ещё находятся в Ростове-на-Дону, так и не получив разрешения от российских властей на встречу и обследование Надежды» - сообщил Полозов.
Напомним, что украинская лётчица находится за решёткой на протяжении последних двух лет. В двадцатых числах марта станет известно, считает ли суд её виновной в убийстве двоих сотрудников российской телекомпании ВГТРК. Трагедия случилась 17 июня 2014 года под Луганском.