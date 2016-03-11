Украина просит немецких врачей обследовать Надежду Савченко

Проблемы со здоровьем у Савченко начались после выхода из сухой голодовки, которая продлилась неделю. По словам её адвоката Николая Полозова, его подзащитную сильно рвало после того, как она пыталась употреблять жидкость. Защитник считает, что напомнила о себе старая проблема, связанная с камнями в почках. Более того, после визита к Савченко в СИЗО он заявил, что у его подзащитной высокая температура, которая держится несколько дней.