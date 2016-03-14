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Инструктора по вождению задержали за пьяную езду на Дону

14 марта 2016, 09:22
В Сальске Ростовской области задержали инструктора по вождению, который ехал на учебной машине в состоянии алкогольного опьянения, сообщает в понедельник областное управление МВД России.

"По данным полиции, инструктор ехал на учебной машине "ВАЗ-2107", которая принадлежит одной из автошкол. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, после чего провели освидетельствование. В результате зафиксировали наличие в выдыхаемом воздухе этилового спирта 0,226 миллиграмм на литр", - сказано в сообщении.

Уточнено, что задержанного отстранили от управления машиной. Автомобиль доставили на спецстоянку. Водитель будет привлечен к административной ответственности, ему грозит до двух лет лишения прав.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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