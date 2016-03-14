Инструктора по вождению задержали за пьяную езду на Дону

"По данным полиции, инструктор ехал на учебной машине "ВАЗ-2107", которая принадлежит одной из автошкол. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, после чего провели освидетельствование. В результате зафиксировали наличие в выдыхаемом воздухе этилового спирта 0,226 миллиграмм на литр", - сказано в сообщении.
Уточнено, что задержанного отстранили от управления машиной. Автомобиль доставили на спецстоянку. Водитель будет привлечен к административной ответственности, ему грозит до двух лет лишения прав.
p1