Инструктора по вождению задержали за пьяную езду на Дону

"По данным полиции, инструктор ехал на учебной машине "ВАЗ-2107", которая принадлежит одной из автошкол. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, после чего провели освидетельствование. В результате зафиксировали наличие в выдыхаемом воздухе этилового спирта 0,226 миллиграмм на литр", - сказано в сообщении.