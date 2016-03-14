Омбудсмен Дона проведет проверку из-за фото курящей 2-летней девочки

В субботу житель поселка Казачьи Лагери Владимир Ушаков выложил в социальной сети "Одноклассники" несколько фото, на которых изображена его двухлетняя дочь с зажженной сигаретой во рту.
"В ближайшее время будет инициирована проверка и направлен запрос в прокуратуру, чтобы надзорный орган разобрался во всей этой ситуации. Сроки проведения такой проверки, согласно законодательству, не будут превышать одного месяца", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств и выразил надежду на то, что на размещенные в интернете фотографии - лишь шутка, а сигарета - только жвачка или конфета.