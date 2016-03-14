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Омбудсмен Дона проведет проверку из-за фото курящей 2-летней девочки

14 марта 2016, 10:14
Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской инициирует проверку по факту публикации в социальной сети "Одноклассники" фотографии, на которой 2-летняя девочка на пикнике в окружении взрослых курит сигарету, рассказал RostovGazeta сотрудник аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области.

В субботу житель поселка Казачьи Лагери Владимир Ушаков выложил в социальной сети "Одноклассники" несколько фото, на которых изображена его двухлетняя дочь с зажженной сигаретой во рту.

"В ближайшее время будет инициирована проверка и направлен запрос в прокуратуру, чтобы надзорный орган разобрался во всей этой ситуации. Сроки проведения такой проверки, согласно законодательству, не будут превышать одного месяца", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств и выразил надежду на то, что на размещенные в интернете фотографии - лишь шутка, а сигарета - только жвачка или конфета.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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