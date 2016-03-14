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Президенту Украины предложили затопить Таганрог

14 марта 2016, 11:37
На сайте президента Украины опубликовали петицию с требованием пустить ток в Азовское море и затопить Таганрог Ростовской области из-за агрессии РФ, сообщается на сайте президента.

"Необходимо перебросить воду Днепра в Азовское море, после чего произойдет вымывание Керченского пролива. Далее будут уничтожены дамбы РФ, затоплены Таганрог и занятая РФ низинная территория Арабатской стрелки", - сказано в сообщении.

Уточнено, что поступило предложение провести в Азовском море кабель с электричеством и включить его при появлении врага.

Для рассмотрения данного обращения президентом нужно набрать 25 тысяч подписей. На момент понедельника к 13.00 появилось 54 желающих.

Арабатская стрелка - это длинная коса на Крымском полуострове, она разделяет залив Сиваш от Азовского моря.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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