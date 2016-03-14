Президенту Украины предложили затопить Таганрог

"Необходимо перебросить воду Днепра в Азовское море, после чего произойдет вымывание Керченского пролива. Далее будут уничтожены дамбы РФ, затоплены Таганрог и занятая РФ низинная территория Арабатской стрелки", - сказано в сообщении.