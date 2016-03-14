Президенту Украины предложили затопить Таганрог

"Необходимо перебросить воду Днепра в Азовское море, после чего произойдет вымывание Керченского пролива. Далее будут уничтожены дамбы РФ, затоплены Таганрог и занятая РФ низинная территория Арабатской стрелки", - сказано в сообщении.
Уточнено, что поступило предложение провести в Азовском море кабель с электричеством и включить его при появлении врага.
Для рассмотрения данного обращения президентом нужно набрать 25 тысяч подписей. На момент понедельника к 13.00 появилось 54 желающих.
Арабатская стрелка - это длинная коса на Крымском полуострове, она разделяет залив Сиваш от Азовского моря.
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