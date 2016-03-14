Противовзрывные ограждения построят у «Ростов-Арены»

Напомним, «Ростов-Арена» - это строящийся стадион в Ростов-на-Дону, где будут проходить матчи футбольного Чемпионата мира в 2018 году. Вместимость новой площадки составит 45 тысяч зрителей. Строительство ведется за счет средств как федерального, так и регионального бюджетов. Сдача объекта запланирована на 2017 год.