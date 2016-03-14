Противовзрывные ограждения построят у «Ростов-Арены»

Как рассказал глава донского Минстроя Николай Безуглов, серьезная работа в этом направлении ведется уже сегодня, на стадии строительства объекта. В частности, у стадиона будут построены три противовзрывных ограждения.
Также Безуглов сообщил, что парковки для зрителей будут организованы вокруг стадиона за границами периметра безопасности. При этом дополнительные парковочные места для маломобильных граждан расположатся в непосредственной близости от стадиона.
Напомним, «Ростов-Арена» - это строящийся стадион в Ростов-на-Дону, где будут проходить матчи футбольного Чемпионата мира в 2018 году. Вместимость новой площадки составит 45 тысяч зрителей. Строительство ведется за счет средств как федерального, так и регионального бюджетов. Сдача объекта запланирована на 2017 год.