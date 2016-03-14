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Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Ростове

14 марта 2016, 10:30
Один человек погиб и трое пострадали в столкновении машин Mazda и Toyota в субботу в Ростове-на-Дону, проинформировал RostovGazeta представитель отдела пропаганды донского управления ГИБДД.

Как рассказал собеседник агентства, авария произошла приблизительно в 22.00 мск на переулке Днепровский около дома №119. По данным дорожной полиции, мужчина, находящийся за рулем Mazda, две недели назад был лишен водительских прав. Перед ДТП он превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota.

"В результате, женщина, управлявшая автомобилем Toyota погибла на месте аварии. Трое пассажиров ее автомобиля были доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести", - сказал представитель УГИБДД.

Он также отметил, что водитель Mazda отказался от прохождения медицинского освидетельствования и теста на наличие алкоголя в крови. В данный момент по факту ДТП следственными органами проводится расследование.

Как отмечают в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы происшествия, виновник ДТП был сильно пьян.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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