Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Ростове

Как рассказал собеседник агентства, авария произошла приблизительно в 22.00 мск на переулке Днепровский около дома №119. По данным дорожной полиции, мужчина, находящийся за рулем Mazda, две недели назад был лишен водительских прав. Перед ДТП он превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota.

