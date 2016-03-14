Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Ростове

Как рассказал собеседник агентства, авария произошла приблизительно в 22.00 мск на переулке Днепровский около дома №119. По данным дорожной полиции, мужчина, находящийся за рулем Mazda, две недели назад был лишен водительских прав. Перед ДТП он превысил допустимую скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota.
"В результате, женщина, управлявшая автомобилем Toyota погибла на месте аварии. Трое пассажиров ее автомобиля были доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести", - сказал представитель УГИБДД.
Он также отметил, что водитель Mazda отказался от прохождения медицинского освидетельствования и теста на наличие алкоголя в крови. В данный момент по факту ДТП следственными органами проводится расследование.
Как отмечают в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы происшествия, виновник ДТП был сильно пьян.