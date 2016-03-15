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На Дону будут судить мать, которая не помогла сыну с ожогами

15 марта 2016, 09:11
В Каменском районе Ростовской области завели уголовное дело в отношении местной жительницы, которая не вызвала врача сыну, облившемуся кипятком, сообщает областная прокуратура.

"По предварительным данным, фигурантка оставила одного сына возрастом один год. После чего в начале февраля последний облился кипятком и получил ожоги 2-3 степени. Подозреваемая не стала вызывать врача", - сказано в сообщении.

Уточнено, что через два дня после инцидента мальчику стало плохо. Тогда женщину вместе с ребенком принудительно положили в больницу. В медучреждении были выявлены другие хронические заболевания, однако фигурантка от лечения отказалась.

Также женщина несколько раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Помимо этого, она состоит на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

Дело завели по статье "Оставление в опасности", максимальное наказание составляет один год заключения.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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