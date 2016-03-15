Производителей на Дону попросят убрать антибиотики из продуктов

"Будут проводиться обычные методы работы, которые связаны с оповещением граждан. Помимо этого, пройдут акции, флешмобы, вещание через громкоговорители и различные конкурсные программы", - сказано в сообщении.
Уточнено, что подобные мероприятия состоятся в нескольких странах. Организациям быстрого питания будет предложено ограничить сбыт мясной продукции, произведенной с применением огромного числа антибиотиков.
Так, в Гуково организуют конкурс для продавцов на лучшие знания о применении антибиотиков в сельском хозяйстве. В Новочеркасске состоится конкурс снимков по вопросам защиты прав потребителей. В Верхнедонском районе запланировано организовать собрания для разговоров о правильном питании.
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