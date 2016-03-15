Производителей на Дону попросят убрать антибиотики из продуктов

Так, в Гуково организуют конкурс для продавцов на лучшие знания о применении антибиотиков в сельском хозяйстве. В Новочеркасске состоится конкурс снимков по вопросам защиты прав потребителей. В Верхнедонском районе запланировано организовать собрания для разговоров о правильном питании.