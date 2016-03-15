Ростовский общепит переведут на международные стандарты к ЧМ-2018

В преддверие Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Ростове и других городах России в 2018 году, донские власти озадачены качеством услуг, которые будут предоставлены гостям нашего города и местным жителям. Речь идёт в том числе и о предприятиях общественного питания.
Повышать качество услуг будут во всех муниципальных образованиях, расположенных в стокилометровой зоне вокруг Ростова-на-Дону: в Таганроге, Новочеркасске и других населённых пунктах.
«Сейчас идёт активная работа по разработке методических рекомендаций и обучающих пособий для персонала заведений и объектов торговли. Это будет целый свод нормативно-правовых актов, в котором подробно описано, каким требованиям они должны соответствовать, чтобы принимать гостей ЧМ: это и техрегламент, и международные правила, и требования действующего законодательства, и многое другое», - рассказала Теларова.
При этом глава департамента потребительского рынка отметила, что в виде единой нормативной базы эти правила появятся к концу второго квартала текущего года. После чего специалисты ведомства проверят, соответствуют ли им объекты торговли и заведения общественного питания.
Чтобы работа была более эффективной глава департамента потребительского рынка Ростовской области подписала соглашение о сотрудничестве с руководителем управления донского Роспотребнадзора.