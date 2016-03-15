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Ростовский общепит переведут на международные стандарты к ЧМ-2018

15 марта 2016, 11:34
Свод нормативно-правовых актов, призванный повысить качество услуг в стокилометровой зоне вокруг донской столицы, будет разработан во втором квартале этого года, рассказала директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

В преддверие Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Ростове и других городах России в 2018 году, донские власти озадачены качеством услуг, которые будут предоставлены гостям нашего города и местным жителям. Речь идёт в том числе и о предприятиях общественного питания.

Повышать качество услуг будут во всех муниципальных образованиях, расположенных в стокилометровой зоне вокруг Ростова-на-Дону: в Таганроге, Новочеркасске и других населённых пунктах.

«Сейчас идёт активная работа по разработке методических рекомендаций и обучающих пособий для персонала заведений и объектов торговли. Это будет целый свод нормативно-правовых актов, в котором подробно описано, каким требованиям они должны соответствовать, чтобы принимать гостей ЧМ: это и техрегламент, и международные правила, и требования действующего законодательства, и многое другое», - рассказала Теларова.

При этом глава департамента потребительского рынка отметила, что в виде единой нормативной базы эти правила появятся к концу второго квартала текущего года. После чего специалисты ведомства проверят, соответствуют ли им объекты торговли и заведения общественного питания.

Чтобы работа была более эффективной глава департамента потребительского рынка Ростовской области подписала соглашение о сотрудничестве с руководителем управления донского Роспотребнадзора.   

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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