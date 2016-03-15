Ростовский общепит переведут на международные стандарты к ЧМ-2018

В преддверие Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Ростове и других городах России в 2018 году, донские власти озадачены качеством услуг, которые будут предоставлены гостям нашего города и местным жителям. Речь идёт в том числе и о предприятиях общественного питания.

