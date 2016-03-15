Житель Новосибирска украл у бывшей жены ребенка в Ростове

Прибыв на место, приставы столкнулись с агрессией от гражданки, которая не могла подсказать местонахождение брата. В результате был осмотрен дом, после чего в подвале за печкой обнаружили мужчину с дочкой. Он также был агрессивно настроен и не хотел отдавать ребенка. В итоге, девочку передали маме.