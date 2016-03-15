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Житель Новосибирска украл у бывшей жены ребенка в Ростове

15 марта 2016, 08:28
В Ростове житель Новосибирска украл у бывшей жены совместного ребенка и пытался спрятаться с ним в подвале, сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

"Суд в Ростове определил ребенку место проживания с мамой. В январе текущего года мужчина похитил дочь и вывез в Новосибирск, после чего его бывшая жена обратилась в суд", - сказано в сообщении.

Уточнено, что суд обязал вернуть трехлетнего ребенка матери. Судебные приставы прибыли к родителям мужчины, однако последние сообщили, что не знают, где он находится. Далее бывшая жена предположила, что мужчина может находиться у сестры. Ее адрес нашли в социальных сетях.

Прибыв на место, приставы столкнулись с агрессией от гражданки, которая не могла подсказать местонахождение брата. В результате был осмотрен дом, после чего в подвале за печкой обнаружили мужчину с дочкой. Он также был агрессивно настроен и не хотел отдавать ребенка. В итоге, девочку передали маме.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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