Полиция нашла планшет погибшей в Ростове крановщицы

В среду в социальной сети "ВКонтакте" пользователь Рита Циганенко сообщила о том, что с места гибели крановщицы Натальи Куриловой был похищен ее телефон. В донском главке МВД пояснили, что родственники погибшей обратились в полицию с заявлением о пропаже планшета.

