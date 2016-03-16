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Полиция нашла планшет погибшей в Ростове крановщицы

16 марта 2016, 12:19
Полиция обнаружила планшет, погибшей при падении башенного крана в Ростове Натальи Куриловой, о краже которого сообщила ее дочь, проинформировал RostovGazeta в среду представитель пресс-службы главного управления МВД по Ростовской области.

В среду в социальной сети "ВКонтакте" пользователь Рита Циганенко сообщила о том, что с места гибели крановщицы Натальи Куриловой был похищен ее телефон. В донском главке МВД пояснили, что родственники погибшей обратились в полицию с заявлением о пропаже планшета.

"По данному факту полиция проводила проверку, и место нахождения планшета сегодня было установлено. Он был передан родственникам погибшей", - сказал представитель ведомства.

По его словам, планшет был найден на территории стройплощадки. Предположительно, он вылетел из кабины при падении крана.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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