Полиция нашла планшет погибшей в Ростове крановщицы

В среду в социальной сети "ВКонтакте" пользователь Рита Циганенко сообщила о том, что с места гибели крановщицы Натальи Куриловой был похищен ее телефон. В донском главке МВД пояснили, что родственники погибшей обратились в полицию с заявлением о пропаже планшета.
"По данному факту полиция проводила проверку, и место нахождения планшета сегодня было установлено. Он был передан родственникам погибшей", - сказал представитель ведомства.
По его словам, планшет был найден на территории стройплощадки. Предположительно, он вылетел из кабины при падении крана.