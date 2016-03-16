В Ростове решили бороться с парковкой на тротуарах и детских площадках

"Усилить деятельность по привлечению нарушивших водителей к административной ответственности необходимо в рамках упорядочивания парковочного пространства города", - сказано в сообщении.
Уточнено, что на территории города машинам нельзя двигаться и стоять на тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках. Также оставленная машина не должна затруднять уборку улиц. Максимальное наказание за данные нарушения составляет две тысячи рублей.
Ранее замы глав администраций районов города по вопросам благоустройства возглавили районные административные комиссии для увеличения эффективности работы соответствующих структур.
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