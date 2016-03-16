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В Ростове вычислили портрет типичного авиапассажира

16 марта 2016, 10:07
Специалисты аэропорта донской столицы в ходе опроса выяснили, что типичный авиапассажир состоит в браке, имеет высшее образование, а перед вылетом выпивает чашку кофе, говорится в сообщении на сайте воздушной гавани.

Анкетирование проводилось для того, чтобы составить социально-демографический портрет пассажиров, а также чтобы выяснить, насколько они удовлетворены предоставляемыми в аэропорту услугами. Участниками исследования стали свыше 1300 пассажиров от 18 до 65 лет.

Оказалось, что большинство авиапассажиров могут похвастаться не только высшим образованием, но и высоким уровнем дохода, а также работой на руководящей должности. Немало в числе пассажиров также госслужащих и квалифицированных работников. Больше чем у половины респондентов есть собственный автомобиль.

Интересно, что, согласно итогам опроса, за рубеж из ростовского аэропорта чаще летают женщины, чем мужчины.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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