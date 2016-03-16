В Ростове вычислили портрет типичного авиапассажира

Оказалось, что большинство авиапассажиров могут похвастаться не только высшим образованием, но и высоким уровнем дохода, а также работой на руководящей должности. Немало в числе пассажиров также госслужащих и квалифицированных работников. Больше чем у половины респондентов есть собственный автомобиль.