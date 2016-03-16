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Замглавы Минкультуры России задержали в столице Дона

16 марта 2016, 08:22
В Ростове-на-Дону правоохранители задержали заместителя федерального министра культуры, передает Интерфакс.

ФСБ России занимается расследованием уголовного дела, которое было заведено по факту хищения государственных денег во время ремонтных работ, инициированных Минкультом.

Согласно информации прессы, фигурантом дела стал Григорий Пирумов, в обязанности которого входит, в числе прочего, координация и контроль деятельности департамента имущества и инвестполитики. Источники уточняют, что его задержание может быть связано с деньгами, выделенными на работы, проводившимися в Новодевичьем монастыре. Как передают «Вести», в деле фигурируют также глава имущественного департамента министерства Борис Мазо и его зам Вадим Мурадян. Оба они были задержаны.

Добавим, в ФСБ России официально подтвердили задержание ряда чиновников Минкульта и нескольких бизнесменов.

«В офисах, квартирах и домах задержанных ведутся обыски», - добавили в ведомстве.

Конкретных имен ФСБ при этом не называет.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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