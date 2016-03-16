Замглавы Минкультуры России задержали в столице Дона

Согласно информации прессы, фигурантом дела стал Григорий Пирумов, в обязанности которого входит, в числе прочего, координация и контроль деятельности департамента имущества и инвестполитики. Источники уточняют, что его задержание может быть связано с деньгами, выделенными на работы, проводившимися в Новодевичьем монастыре. Как передают «Вести», в деле фигурируют также глава имущественного департамента министерства Борис Мазо и его зам Вадим Мурадян. Оба они были задержаны.