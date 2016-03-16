Жители Дона предпочитают жаловаться Путину, а не управляющим компаниям

"Данная ситуация является показателем плохой организации работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний", - сказано в сообщении.
Уточнено, что в данный момент Госжилинспекция проверяет на качество организацию работы аварийных служб, в том числе принятие и фиксацию заявок граждан и реакцию на эти заявки.
Также будут производиться замеры температуры воздуха в квартирах и проверяться работа инженерных систем. По факту зафиксированных нарушений управляющие компании могут быть привлечены к административной ответственности.
p1