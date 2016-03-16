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Жители Дона предпочитают жаловаться Путину, а не управляющим компаниям

16 марта 2016, 13:11
Жители Ростовской области предпочитают жаловаться о проблемах ЖКХ в администрацию президента РФ и депутатам госдумы, а не управляющим организациям, сообщает в среду облправительство.

"Данная ситуация является показателем плохой организации работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний", - сказано в сообщении.

Уточнено, что в данный момент Госжилинспекция проверяет на качество организацию работы аварийных служб, в том числе принятие и фиксацию заявок граждан и реакцию на эти заявки.

Также будут производиться замеры температуры воздуха в квартирах и проверяться работа инженерных систем. По факту зафиксированных нарушений управляющие компании могут быть привлечены к административной ответственности.

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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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