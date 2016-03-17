Лже-работодатель заподозрен в продаже должности в администрации на Дону

"По данным полиции, 29-летний фигурант связался по телефону с местным жителем, который искал работу. После чего предложил должность водителя в горадминистрации. Подозреваемый убедил пострадавшего перечислить 1,5 тысячи рублей на его счет перед собеседованием", - сказано в сообщении.