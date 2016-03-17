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Лже-работодатель заподозрен в продаже должности в администрации на Дону

17 марта 2016, 13:37
В Таганроге Ростовской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который заподозрен в получении денег за собеседование на несуществующую должность в администрации города, сообщает в четверг областное управление МВД России.

"По данным полиции, 29-летний фигурант связался по телефону с местным жителем, который искал работу. После чего предложил должность водителя в горадминистрации. Подозреваемый убедил пострадавшего перечислить 1,5 тысячи рублей на его счет перед собеседованием", - сказано в сообщении.

Уточнено, что фигурант обещал отдать деньги при встрече. Далее пострадавший приехал в назначенное место и узнал в администрации, что данной вакансии не существует.

Дело завели по статье "Мошенничество", максимальное наказание составляет два года заключения.

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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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