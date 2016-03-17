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Маршрутный автобус загорелся во время движения в Ростове

17 марта 2016, 10:04
В донской столице в четверг на улице Зоологическая во время движения загорелся маршрутный автобус, сообщает горадминистрация.

"По предварительным данным, автобус сошел с маршрута из-за поломки и направлялся в гараж, после чего случилось возгорание", - сказано в сообщении.

Уточнено, что автобус принадлежит компании "Автолайн". Инцидент произошел в 07.45 мск, возгорание было ликвидировано в течение 10 минут.

По данным областного управление МЧС РФ, в четверг в Ростове на улице Добровольского сгорели три автобуса Volvo на временной стоянке. Два автобуса восстановлению не подлежат, еще один автобус был поврежден частично.


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#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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