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Ростовские школьники будут учиться в две смены до 2026 года

17 марта 2016, 11:56
В Ростовской области школьники будут учиться в две смены до конца 2025 года из-за нехватки мест в школах, сообщает в четверг облправительство.

"До 2020 года ученики 1-4 и 10-11 классов станут учиться в одну смену после создания более 43 тысяч мест в образовательных учреждениях. С 2020 года в течение пяти лет все школы региона переведут на данный режим обучения после создания 31 тысячи мест", - сказано в сообщении.

Уточнено, что места будут создаваться путем постройки школ и пристроек к ним. Также будут проведены реконструкции и капремонт объектов.

На данный момент во вторую смену учатся 15% школьников в регионе, что составляет свыше 58 тысяч человек. В одну смену школы функционируют в 20 муниципалитетах области.

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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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