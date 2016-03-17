Ростовские школьники будут учиться в две смены до 2026 года

"До 2020 года ученики 1-4 и 10-11 классов станут учиться в одну смену после создания более 43 тысяч мест в образовательных учреждениях. С 2020 года в течение пяти лет все школы региона переведут на данный режим обучения после создания 31 тысячи мест", - сказано в сообщении.