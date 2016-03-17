Ростовские школьники будут учиться в две смены до 2026 года

"До 2020 года ученики 1-4 и 10-11 классов станут учиться в одну смену после создания более 43 тысяч мест в образовательных учреждениях. С 2020 года в течение пяти лет все школы региона переведут на данный режим обучения после создания 31 тысячи мест", - сказано в сообщении.
Уточнено, что места будут создаваться путем постройки школ и пристроек к ним. Также будут проведены реконструкции и капремонт объектов.
На данный момент во вторую смену учатся 15% школьников в регионе, что составляет свыше 58 тысяч человек. В одну смену школы функционируют в 20 муниципалитетах области.
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