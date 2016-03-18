Багаевский гидроузел предложили сделать туристическим объектом

"Правый берег в Багаевском районе - это сплошные пляжи и базы отдыха, а вопросы рекреации у проекта не поставлены абсолютно, хотя это однозначно надо учитывать. Строится очень хороший, красивый гидроузел, и необходимо еще на стадии проектирования заложить определенные требования к архитектуре гидроузла, потому что на Западе за счет экскурсий с таких объектов зарабатывают деньги", - сказал Михеев.

