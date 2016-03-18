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Багаевский гидроузел предложили сделать туристическим объектом

18 марта 2016, 09:31
При проектировании Багаевского гидроузла в районе острова Арпачин Ростовской области необходимо рассматривать его и как туристический объект, рассказал в четверг на круглом столе директор Новочеркасского инженерно-мелиоративного института Павел Михеев.

"Правый берег в Багаевском районе - это сплошные пляжи и базы отдыха, а вопросы рекреации у проекта не поставлены абсолютно, хотя это однозначно надо учитывать. Строится очень хороший, красивый гидроузел, и необходимо еще на стадии проектирования заложить определенные требования к архитектуре гидроузла, потому что на Западе за счет экскурсий с таких объектов зарабатывают деньги", - сказал Михеев.

Он подчеркнул, что при проектировании гидроузла должны быть предусмотрены смотровые и фотографические площадки, чтобы объект за счет туристического потока приносил в бюджет Ростовской области дополнительные средства.

Ранее стало известно, что в районе острова Арпачин Ростовской области планируется строительство низкоуровневого гидроузла для сохранения судоходного уровня воды в реке Дон в период маловодности.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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