Больше тысячи водителей на Дону оштрафовали за отсутствие тахографов

Напомним, тахограф призван регистрировать скорость, а также контролировать соблюдение водителем режима труда и отдыха. Это устройство призвано повысить безопасность на дорогах. Если грузовой или пассажирский транспорт выходит на маршрут без тахографа, водителю придется заплатить штраф, который может составить от одной до трех тысяч рублей. Кроме того, штрафуют в таких случаях и должностных лиц предприятий, которые выпустили не оборудованную машину на маршрут. Для них установленный размер штрафа — от пяти до десяти тысяч рублей.

