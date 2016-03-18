rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Больше тысячи водителей на Дону оштрафовали за отсутствие тахографов

18 марта 2016, 07:55
Более 1100 автотранспортных предприятий и водителей грузовиков и автобусов в Ростовской области оштрафованы по итогам проверки оснащенности транспортных средств тахографами, сообщает ГИБДД региона.

Кроме того, было составлено 14 протоколов за нарушение водителями, перевозящими пассажиров или грузы, положенного режима труда и отдыха.

Напомним, тахограф призван регистрировать скорость, а также контролировать соблюдение водителем режима труда и отдыха. Это устройство призвано повысить безопасность на дорогах. Если грузовой или пассажирский транспорт выходит на маршрут без тахографа, водителю придется заплатить штраф, который может составить от одной до трех тысяч рублей. Кроме того, штрафуют в таких случаях и должностных лиц предприятий, которые выпустили не оборудованную машину на маршрут. Для них установленный размер штрафа — от пяти до десяти тысяч рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00