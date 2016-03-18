Эксперты высказались за, а жители против создания Багаевского гидроузла

Проблема судоходства
Начальник федерального бюджетного учреждения "Азово-Донская бассейновая администрация" Сергей Гайдаев считает, что в первую очередь гидроузел поможет сохранить необходимую для судоходства глубину в 4 метра. По его словам, сегодня Цимлянское водохранилище из-за маловодья на Дону уже не может обеспечить нужную водному транспорту глубину, а строительство Багаевского гидроузла поможет решить данную проблему.
"С точки зрения транспортной составляющей мы сделали несколько предпроектных разработок, чтобы понять, как же сохранить глубину в 4 метра. Научные и проектные организации, принимавшие участие в обследовании этого водного пути, пришли к выводу, что увеличить возможно только с помощью строительства низконапорного гидроузла", - сказал руководитель ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация".
Председатель совета НП "Водный транспорт Дона" Александр Огарев рассказал, что строительство Багаевского гидроузла является завершающим этапом программы развития внутренних водных путей России, принятой еще при императоре Николае II. По его мнению, в наши дни эту программу необходимо довести до конца.
"Обойтись без этого гидроузла невозможно, потому что он решает не только проблемы судоходства, сколько вопросы водоснабжения и обеспечения экологической константы, поскольку мы сможем регулировать напор воды", - заявил Огарев.
Экологический вопрос
Заведующий отделом промысловой ихтиологии Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Сергей Дудкин рассказал, что новый гидроузел скорее всего принесет пользу донскому региону. При этом он отметил, что в данный момент проект строительства Багаевского гидроузла направлен только на решение проблем Министерства транспорта и заявил, что при реализации проекта необходимо предусмотреть и ряд компенсационных мероприятий, направленных на сохранение экологии региона.
"Если брать похожий пример, то можно вспомнить, что при строительстве Цимлянского водохранилища эти компенсационные мероприятия были четко предусмотрены: было построено три осетровых завода, и при том, что были уничтожены все естественные нерестилища осетровых, мы сумели восстановить осетровое стадо в Азовском море. А если говорить о строительстве Багаевского гидроузла, то я пока что не видел ни одного компенсационного проекта", - сказал Дудкин.
Обеспечение питьевой водой
Директор Багаевского водоканала Сергей Фролов рассказал, что сегодня в связи с маловодьем обеспечить бесперебойную подачу воды практически невозможно.
"В прошлом году, когда водозабор в станице Манычской сбросил воду, Багаевский водозабор работал в критическом режиме, так, что мы смогли подъехать к водозабору на тракторе, чтобы расчистить его механически, хотя это по сути нонсенс, когда к водозабору можно подойти пешком. У нас есть запас воды примерно на двое суток, но в критические моменты нам приходится переходить на почасовую подачу воды", - сказал Фролов.
Он отметил, что в связи с текущей обстановкой, строительство нового гидроузла крайне необходимо.
По мнению директора российского НИИ проблем мелиорации Вячеслава Щедрина, при создании гидроузла решается не только проблема судоходства, но и ряд мелиорационных задач. Так, по его словам, сегодня водой из Дона и Цимлянского водохранилища орошается 150 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий.
"Мы должны понимать, что маловодье привело к тому, что сегодня мы резко уменьшили лимиты воды для орошения. К тому же, существует риск того, что во многих районах Ростовской области перестанет на должном уровне осуществляться подача воды", - заявил Щедрин.
Жители против
В свою очередь, координатор экологического движения "ЭКА" Григорий Болдырев, выступавший от лица жителей станицы Багаевской Ростовской области, рассказал, что местные жители выступают против строительства Гидроузла.
"Тут шла речь о компенсационных выплатах, но жителей не они интересуют, просто потому что они не хотят уезжать с этого места, поскольку они вложили в это место свою душу. Там есть виноградники, там есть рыбные хозяйства, там много точек роста, которые могли бы использоваться для развития туризма на Дону", - сказал Болдырев.
Также он отметил, что у его экологического движения "возникают большие вопросы" касательно целесообразности строительства в период кризиса, поскольку период окупаемости Багаевского гидроузла составляет от 50 до 60 лет.