Эксперты высказались за, а жители против создания Багаевского гидроузла

"Если брать похожий пример, то можно вспомнить, что при строительстве Цимлянского водохранилища эти компенсационные мероприятия были четко предусмотрены: было построено три осетровых завода, и при том, что были уничтожены все естественные нерестилища осетровых, мы сумели восстановить осетровое стадо в Азовском море. А если говорить о строительстве Багаевского гидроузла, то я пока что не видел ни одного компенсационного проекта", - сказал Дудкин.