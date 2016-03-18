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Из-за маловодности Дона новочеркасская ГРЭС работает в аварийном режиме

18 марта 2016, 08:37
Новочеркасская ГРЭС работает в аварийном режиме из-за понижения уровня воды в реке Дон и Цимлянском водохранилище, рассказал в четверг на круглом столе начальник отдела охраны окружающей среды Новочеркасской ГРЭС Алексей Антоненко.

"Мы являемся крупнейшим потребителем воды в нижнем бьефе Цимлянского водохранилища, и, как и все потребители донской воды, мы столкнулись с большими проблемами. Из-за понижения уровня воды станция не может выполнять те графики, которые нам предъявляются системным оператором, мы вынуждены останавливать оборудование, мы работаем в аварийном режиме и угрозы остановок работы постоянно присутствуют", - заявил Антоненко.

По мнению спикера, данный факт негативно сказывается на экономической силе и инвестиционной привлекательности донского региона. В связи с этим Антоненко выразил надежду на скорое строительство Багаевского гидроузла.

Ранее стало известно, что в районе острова Арпачин Ростовской области планируется строительство низкоуровневого гидроузла для сохранения судоходного уровня воды в реке Дон в период маловодности.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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