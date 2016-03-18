Из-за маловодности Дона новочеркасская ГРЭС работает в аварийном режиме

"Мы являемся крупнейшим потребителем воды в нижнем бьефе Цимлянского водохранилища, и, как и все потребители донской воды, мы столкнулись с большими проблемами. Из-за понижения уровня воды станция не может выполнять те графики, которые нам предъявляются системным оператором, мы вынуждены останавливать оборудование, мы работаем в аварийном режиме и угрозы остановок работы постоянно присутствуют", - заявил Антоненко.

