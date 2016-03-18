МЧС предупредило о резком похолодании и гололедице на Дону

"По всей территории региона, в том числе и в донской столице, в эти дни прогнозируется гололед и осадки. В некоторых районах синоптики предсказывают метель, которая ухудшит видимость на дорогах. Помимо резкого понижения температуры воздуха, ожидается и сильный порывистый ветер скоростью до 22 - 27 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели отмечают, что из-за похолодания и неблагоприятных погодных условий возможно возникновение различных чрезвычайных ситуаций, включая увеличение числа автомобильных аварий на дорогах, а также подтоплений прибрежных территорий в устье Дона. Кроме того, возможны повреждения крыш, электросетей и другие происшествия.
Силы и средства МЧС в области приведены в режим повышенной готовности.