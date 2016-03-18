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На Дону полицейские заставили мужчину собирать наркотики на кладбище

18 марта 2016, 14:36
В Волгодонске двух полицейских заподозрили в избиении местного жителя, которого они предположительно заставили собирать наркотики на кладбище, сообщает в пятницу областная прокуратура.

"По данным следствия, в феврале текущего года фигуранты приехали на задержание местного жителя. Однако для задержания у них не оказалось оснований. Тогда они избили мужчину", - сказано в сообщении.

Далее фигуранты надели на пострадавшего наручники и отвели на кладбище, где заставили собирать с земли растительную массу серо-зеленого цвета. Также они требовали мужчину признаться, что собранное вещество принадлежит ему. Получив отказ, фигуранты сообщили в полицию, что задержали подозреваемого в преступлении, связанном с наркотиками.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело. Каждому из них грозит до 10 лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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