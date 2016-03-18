На Дону полицейские заставили мужчину собирать наркотики на кладбище

Далее фигуранты надели на пострадавшего наручники и отвели на кладбище, где заставили собирать с земли растительную массу серо-зеленого цвета. Также они требовали мужчину признаться, что собранное вещество принадлежит ему. Получив отказ, фигуранты сообщили в полицию, что задержали подозреваемого в преступлении, связанном с наркотиками.