На Дону полицейские заставили мужчину собирать наркотики на кладбище

"По данным следствия, в феврале текущего года фигуранты приехали на задержание местного жителя. Однако для задержания у них не оказалось оснований. Тогда они избили мужчину", - сказано в сообщении.
Далее фигуранты надели на пострадавшего наручники и отвели на кладбище, где заставили собирать с земли растительную массу серо-зеленого цвета. Также они требовали мужчину признаться, что собранное вещество принадлежит ему. Получив отказ, фигуранты сообщили в полицию, что задержали подозреваемого в преступлении, связанном с наркотиками.
В отношении полицейских возбуждено уголовное дело. Каждому из них грозит до 10 лет заключения.