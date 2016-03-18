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Новое здание для областного театра кукол в Ростове еще не нашли

18 марта 2016, 07:49
Новый дом для Ростовского областного театра кукол имени Былкова пока не найден, говорится в сообщении пресс-службы администрации области.

При этом власти города заверяют, что переезд кукольного театра в другое помещение никак не отразится на его работе. Соответствующее заявление сделал министр культуры региона Александр Резванов.

«Сейчас в качестве самого вероятного варианта для нового дома кукол рассматривается здание бывшего военного клуба на Красноармейской», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кукольный театр в донской столице на сегодняшний день один из старейших в России. Его построили в 1960-х годах на месте снесенного греческого храма и отчасти на его фундаменте. А с начала нынешнего века началось обсуждение выселения театра в пользу Ростовской епархии, апеллирующей к закону о возврате церковных земель. Церкви предложили другой участок для строительства, однако епархию он не устроил. В 2014 году горожане собирали подписи, чтобы не допустить выселения детского театра. Тем не менее, в марте 2016 года стало известно, что здание передадут РПЦ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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