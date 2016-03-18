Новый руководитель МВД назначен в Ростове

По данным некоторых СМИ, прошлый руководитель УМВД по Ростову Дмитрий Тарасенко отстранен от должностных обязанностей из-за служебной проверки по факту исчезновения оружия в отделе полиции. Тарасенко задержали в Краснодарском крае в начале марта. Как отмечается в сообщениях, при осмотре машины, в которой он ехал в качестве попутчика, правоохранители нашли несколько единиц оружия со сбитыми номерами.