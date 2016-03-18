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Новый руководитель МВД назначен в Ростове

18 марта 2016, 13:27
Полковника полиции Вадима Серебрянникова назначили новым руководителем управления министерства внутренних дел Ростова, сообщает в пятницу областное управление МВД РФ.

Серебрянников закончил военно-морское училище подводного плавания, после чего отучился в юридическом институте МВД. Около 20 лет работает в полиции на различных должностях, в том числе и на руководящих.

Уточняется, что до нынешнего назначения он возглавлял управление организации охраны общественного порядка областного УМВД.

По данным некоторых СМИ, прошлый руководитель УМВД по Ростову Дмитрий Тарасенко отстранен от должностных обязанностей из-за служебной проверки по факту исчезновения оружия в отделе полиции. Тарасенко задержали в Краснодарском крае в начале марта. Как отмечается в сообщениях, при осмотре машины, в которой он ехал в качестве попутчика, правоохранители нашли несколько единиц оружия со сбитыми номерами.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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