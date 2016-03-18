Почти 300 донских школьников будут сдавать ЕГЭ досрочно

Досрочный период ЕГЭ в этом году начнется 21 марта. В этот день юным дончанам предстоит продемонстрировать свои познания в математике на базовом уровне. Сдавать этот экзамен будут 22 выпускника нынешнего года. Для них откроется один пункт проведения ЕГЭ.

