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Почти 300 донских школьников будут сдавать ЕГЭ досрочно

18 марта 2016, 07:43
Свыше 280 донских школьников, в том числе 22 выпускника, будут сдавать ЕГЭ досрочно, сообщает пресс-служба администрации Ростовской области.

Досрочный период ЕГЭ в этом году начнется 21 марта. В этот день юным дончанам предстоит продемонстрировать свои познания в математике на базовом уровне. Сдавать этот экзамен будут 22 выпускника нынешнего года. Для них откроется один пункт проведения ЕГЭ.

«Аудитории, где учащиеся будут сдавать экзамен, оснащены системой онлайн-видеонаблюдения. Задания будут печататься, а выполненные работы сканироваться прямо в аудиториях», - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе запущено мобильное приложение, позволяющее оперативно отслеживать всю новую информацию о ЕГЭ в Ростовской области.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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