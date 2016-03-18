Почти 300 донских школьников будут сдавать ЕГЭ досрочно

Досрочный период ЕГЭ в этом году начнется 21 марта. В этот день юным дончанам предстоит продемонстрировать свои познания в математике на базовом уровне. Сдавать этот экзамен будут 22 выпускника нынешнего года. Для них откроется один пункт проведения ЕГЭ.
«Аудитории, где учащиеся будут сдавать экзамен, оснащены системой онлайн-видеонаблюдения. Задания будут печататься, а выполненные работы сканироваться прямо в аудиториях», - говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе запущено мобильное приложение, позволяющее оперативно отслеживать всю новую информацию о ЕГЭ в Ростовской области.