Стоимость Багаевского гидроузла сократили на треть

Он отметил, что через этот участок проходит грузопоток экспортно-импортных грузов — порядка 12 миллионов тонн в год. Суда проходят с Волги, Каспия и двигаются в направлении Азово-Черноморского бассейна. Недозагрузка флота из-за отсутствия необходимых глубин приводит к потере грузооборота, которая оценивается примерно в два миллиона тонн.