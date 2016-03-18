Стоимость Багаевского гидроузла сократили на треть

По его словам, возведение этого дорогостоящего объекта имеет огромное значение для жителей Ростовской области, ведь позволит сделать участок Дона между Кочетовским гидроузлом и границей внутренних водных путей нашей страны значительно полноводнее. Глубина реки будет достигать четырёх метров, а значит решится проблема с навигацией водного транспорта и крупнотоннажные суда смогут ходить загруженными по-максимуму.
Он отметил, что через этот участок проходит грузопоток экспортно-импортных грузов — порядка 12 миллионов тонн в год. Суда проходят с Волги, Каспия и двигаются в направлении Азово-Черноморского бассейна. Недозагрузка флота из-за отсутствия необходимых глубин приводит к потере грузооборота, которая оценивается примерно в два миллиона тонн.
При этом, по оценке специалистов, в ближайшее десятилетие на Волго-Донском водном пути станет ещё больше грузов. Их объемы могут составить к 2020 году около 19 миллионов тонн.
По расчётам специалистов Азово-Донской администрации, строительство Багаевского гидроузла позволит увеличить ежегодную прибыль судоходных компаний на 2,5 миллиарда рублей, а это дополнительные поступления в бюджет в виде налогов.
«Невозможно достичь необходимой судам глубины в четыре метра, выполняя дноуглубительные работы. Для этого необходимо возведение низконапорного гидроузла. Пока же глубина Нижнего Дона по большей части зависит от объёмов стоков из Цимлянского водохранилища», - объяснил Гайдаев.