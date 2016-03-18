Третьего подозреваемого в серии разбоев задержали в Ростове

Ранее сообщалось, что арестовали двух жителей Багаевского района, которые заподозрены в пяти разбойных нападениях на торговые точки. По данным полиции, фигуранты осуществили нападения на автомойку, заправку, магазин и два цветочных ларька. Каждому фигуранту грозит до 10 лет заключения.