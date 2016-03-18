rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Третьего подозреваемого в серии разбоев задержали в Ростове

18 марта 2016, 06:40
В донской столице задержали третьего подозреваемого в ряде разбойных нападений на торговые точки города, сообщает в четверг областное управление МВД России.

"После задержания всех подозреваемых полицейские раскрыли новые эпизоды преступной деятельности. Сейчас они заподозрены в совершении десяти преступлений", - сказано в сообщении.

Уточнено, что все задержанные арестованы.

Ранее сообщалось, что арестовали двух жителей Багаевского района, которые заподозрены в пяти разбойных нападениях на торговые точки. По данным полиции, фигуранты осуществили нападения на автомойку, заправку, магазин и два цветочных ларька. Каждому фигуранту грозит до 10 лет заключения.

p1


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00