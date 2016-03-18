Тройное ДТП с двумя маршрутками произошло в Ростове

По информации дорожной полиции, авария случилась в 11.00 мск на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Кировского.
"Водитель, управлявший автомобилем "ГАЗ", выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего столкнулся с микроавтобусом Hyundai. После удара Hyundai по инерции откинуло на другой пассажирский микроавтобус", - рассказал собеседник агентства.
Он также пояснил, что в ДТП никто не пострадал. По его словам, в данный момент по факту аварии проводится проверка.
По словам пользователей социальной сети "ВКонтакте", ставших очевидцами происшествия, столкнулись маршрутные такси №85а и №67. Также свидетели отмечают, что в связи с ДТП возникла дорожная пробка. По информации сервиса "Яндекс.Пробки" на 16.00 по московскому времени, скорость дорожного движения на улице Красноармейской в районе аварии не превышает 20 километров в час.