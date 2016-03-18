Тройное ДТП с двумя маршрутками произошло в Ростове

По словам пользователей социальной сети "ВКонтакте", ставших очевидцами происшествия, столкнулись маршрутные такси №85а и №67. Также свидетели отмечают, что в связи с ДТП возникла дорожная пробка. По информации сервиса "Яндекс.Пробки" на 16.00 по московскому времени, скорость дорожного движения на улице Красноармейской в районе аварии не превышает 20 километров в час.