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Тройное ДТП с двумя маршрутками произошло в Ростове

18 марта 2016, 13:46
Автомобиль марки Sanyo и два маршрутных такси №85 и №85а столкнулись в среду в Ростове-на-Дону, проинформировал RostovGazeta представитель отдела пропаганды донского управления ГИБДД

По информации дорожной полиции, авария случилась в 11.00 мск на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Кировского.

"Водитель, управлявший автомобилем "ГАЗ", выехал на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего столкнулся с микроавтобусом Hyundai. После удара Hyundai по инерции откинуло на другой пассажирский микроавтобус", - рассказал собеседник агентства.

Он также пояснил, что в ДТП никто не пострадал. По его словам, в данный момент по факту аварии проводится проверка.

По словам пользователей социальной сети "ВКонтакте", ставших очевидцами происшествия, столкнулись маршрутные такси №85а и №67. Также свидетели отмечают, что в связи с ДТП возникла дорожная пробка. По информации сервиса "Яндекс.Пробки" на 16.00 по московскому времени, скорость  дорожного движения на улице Красноармейской в районе аварии не превышает 20 километров в час.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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