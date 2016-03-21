Аэропорт Ростова заработал после авиакатастрофы

Ростовский аэропорт был закрыт с субботы в связи с крушением на его территории авиалайнера компании FlyDubai. В субботу работники аэропорта предполагали, что авиагавань будет закрыта только на сутки, однако в связи с большим объемом работ, проводимых на месте крушения представителями МЧС и следственных органов, открытие аэропорта было отложено на понедельник.