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Аэропорт Ростова заработал после авиакатастрофы

21 марта 2016, 06:32
Аэропорт Ростова-на-Дону, закрывшийся после катастрофы самолета авиакомпании FlyDubai, в понедельник возобновил свою деятельность и вновь открылся для полетов, сообщила RostovGazeta пресс-секретарь аэропорта Ольга Ладейщикова.

"Взлетная полоса была очищена от обломков и отремонтирована к 9.00 по московскому времени. В данный момент аэропорт открыт", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что авиалайнеры, находящиеся в воздушном порту донской столицы, уже готовятся на вылет.

Ростовский аэропорт был закрыт с субботы в связи с крушением на его территории авиалайнера компании FlyDubai. В субботу работники аэропорта предполагали, что авиагавань будет закрыта только на сутки, однако в связи с большим объемом работ, проводимых на месте крушения представителями МЧС и следственных органов, открытие аэропорта было отложено на понедельник.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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