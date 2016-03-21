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Бухгалтера футбольного клуба "Таганрог" заподозрили в мошенничестве

21 марта 2016, 07:41
Бухгалтера футбольного клуба "Таганрог" заподозрили в мошеннических махинациях при получении компенсационных субсидий из областного и городского бюджетов на сумму 350 тысяч рублей, проинформировал RostovGazeta представитель прокуратуры города Таганрога.

"В результате проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в 2014 году главный бухгалтер ФК "Таганрог" при получении компенсационных субсидий в размере 350 тысяч рублей, возместив эти средства из муниципального бюджета, продублировал расходы и дополнительно запросил их в Министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что полученные денежные средства были использованы бухгалтером "по своему усмотрению". По словам сотрудника прокуратуры Таганрога, ведомство направило результаты проверки в следственное управление УМВД по Таганрогу, которое возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по факту мошенничества.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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