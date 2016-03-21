Бухгалтера футбольного клуба "Таганрог" заподозрили в мошенничестве

"В результате проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что в 2014 году главный бухгалтер ФК "Таганрог" при получении компенсационных субсидий в размере 350 тысяч рублей, возместив эти средства из муниципального бюджета, продублировал расходы и дополнительно запросил их в Министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области", - сказал собеседник агентства.

