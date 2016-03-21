Депутат Заксобрания Ростовской области погиб при крушении Boeing-737

"На момент смерти Пакусу был 61 год. Он являлся доктором медицинских наук и доцентом. Работал медсотрудником в больницах Ростова и области", - сказано в сообщении.
Уточняется, что с 1992 года в течение 12 лет Пакус был начальником управления здравоохранением донской столицы. Последние 12 лет руководил областной больницей № 2. Также восемь лет назад был избран парламентарием Заксобрания.
Напомним, что 19 марта Boeing-737 авиакомпании FlyDubai рухнул при попытке сесть в аэропорту Ростова, предположительно, из-за плохой погоды. Сообщается о 62 погибших.