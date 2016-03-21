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Перестрелка возле офиса компании "Росгосстрах" произошла в Ростове

21 марта 2016, 13:54
Несколько человек пострадали в результате конфликта с применением травматического оружия, который произошел в понедельник возле офисного здания на Портовой, проинформировал RostovGazeta представитель пресс-службы донского главка МВД.

Как рассказал представитель ведомства, сообщение о перестрелке поступило в отдел полиции №2 по Ростову-на-Дону в понедельник.

"Сообщалось о конфликте четырех человек, в ходе которого участникам были причинены телесные повреждения. Предположительно, один из участников в ходе конфликта применил травматический пистолет", - сказал собеседник агентства.

При этом сотрудник ведомства добавил, что по данному факту правоохранители сейчас проводят проверку. Информации о задержании стрелка или о госпитализации пострадавших пока нет.

По данным местных СМИ, перестрелка произошла возле офиса страховой организации "Росгосстрах", а участниками конфликта стали ее работники.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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