Перестрелка возле офиса компании "Росгосстрах" произошла в Ростове

Как рассказал представитель ведомства, сообщение о перестрелке поступило в отдел полиции №2 по Ростову-на-Дону в понедельник.
"Сообщалось о конфликте четырех человек, в ходе которого участникам были причинены телесные повреждения. Предположительно, один из участников в ходе конфликта применил травматический пистолет", - сказал собеседник агентства.
При этом сотрудник ведомства добавил, что по данному факту правоохранители сейчас проводят проверку. Информации о задержании стрелка или о госпитализации пострадавших пока нет.
По данным местных СМИ, перестрелка произошла возле офиса страховой организации "Росгосстрах", а участниками конфликта стали ее работники.