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Пункты помощи для родственников жертв крушения самолета открыли на Дону

21 марта 2016, 12:22
В Ростове и в области организовали 11 консультационных пунктов по оказанию помощи родным жертв крушения самолета, сообщает в понедельник облправительство.

"Один пункт работает в министерстве труда и соцразвития области. Еще семь пунктов открыто в разных районах донской столицы. Также по одному пункту организовано в Батайске, Азове и Новочеркасске", - сказано в сообщении.

Напомним, что 19 марта Boeing-737 разбился при попытке сесть в аэропорту Ростова, предположительно, из-за плохой погоды. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина.

По информации властей региона, амбулаторную медпомощь оказали более чем 30 родным погибших, а также четырем работникам служб аэропорта. Психологическую помощь оказали более чем 180 родственникам жертв крушения.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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