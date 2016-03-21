Пункты помощи для родственников жертв крушения самолета открыли на Дону

"Один пункт работает в министерстве труда и соцразвития области. Еще семь пунктов открыто в разных районах донской столицы. Также по одному пункту организовано в Батайске, Азове и Новочеркасске", - сказано в сообщении.
Напомним, что 19 марта Boeing-737 разбился при попытке сесть в аэропорту Ростова, предположительно, из-за плохой погоды. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина.
По информации властей региона, амбулаторную медпомощь оказали более чем 30 родным погибших, а также четырем работникам служб аэропорта. Психологическую помощь оказали более чем 180 родственникам жертв крушения.