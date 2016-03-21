Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове обратились за деньгами

"В отношении других жертв документы сейчас в работе. Идет проверка подлинности представленных данных", - сказано в сообщении.
Уточняется, что власти региона выделили более 40 миллионов рублей для денежной помощи. Запланировано помочь почти 80 членам семей погибших. Помимо этого, будет выделено по 200 тысяч рублей на похороны каждого погибшего.
Напомним, что 19 марта Boeing-737 потерпел крушение при попытке приземлиться в аэропорту Ростова. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина. В понедельник власти Дона начали выплату компенсаций. Психологи оказали помощь 187 родственникам погибших. В донской столице и в регионе организовали 11 консультационных пунктов по предоставления помощи.