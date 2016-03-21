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Семьям жертв авиакатастрофы в Ростове начали выплачивать компенсации

21 марта 2016, 14:26
В понедельник власти Дона начали выплату компенсаций родным жертв крушения самолета в Ростове, сообщает облправительство.

"Для этих целей в Ростове отрыли восемь спецпунктов и по одному пункту в муниципалитетах, где есть жертвы инцидента", - сказано в сообщении.

Уточняется, что после судмедэкспертизы родным помогут в организации похорон. Всего из регионального бюджета на компенсации направили более 40 миллионов рублей.

Власти области наладили контакт с 53 родственниками жертв инцидента.

Ранее глава региона сообщал, что будет выделено по одному миллиону рублей родственникам погибших.

Напомним, что 19 марта Boeing-737 разбился при попытке сесть в аэропорту Ростова. Всего погибли 62 человека, среди них 32 ростовчанина.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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