Суд не принял иск о банкротстве ФК "Ростов"

"При подаче заявления были наружены законодательные нормы", - указано в документах.

Согласно определению суда, размещенному в онлайн-картотеке арбитражных дел, "Агрофест-Дон", направляя в суд иск, не оплатил государственную пошлину в размере шести тысяч рублей. При этом к заявлению не были приложены необходимые финансовые документы, свидетельствующие о невозможности ее оплатить.