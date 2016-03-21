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Суд не принял иск о банкротстве ФК "Ростов"

21 марта 2016, 14:13
Арбитражный суд Ростовской области решил оставить пока без движения иск о несостоятельности ФК "Ростов", поданный в компанией "Агрофест-Дон", следует из судебной документации.

"При подаче заявления были наружены законодательные нормы", - указано в документах.
Согласно определению суда, размещенному в онлайн-картотеке арбитражных дел, "Агрофест-Дон", направляя в суд иск, не оплатил государственную пошлину в размере шести тысяч рублей. При этом к заявлению не были приложены необходимые финансовые документы, свидетельствующие о невозможности ее оплатить.

Также в определении сказано, что "Агрофест-Дон" не направил копию заявления, поданного в суд, представителям ФК "Ростов", что также противоречит федеральному законодательству.
Суд предложил устранить нарушения до 15 апреля.

В судебных документах, размещенных в картотеке, также указывается, что "Агрофест-Дон" требует взыскать с ФК "Ростов" 44 миллиона рублей.

В минувший понедельник стало известно, что компания "Агрофест-Дон" подала в ростовский арбитраж иск о несостоятельности футбольного клуба "Ростов".

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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