Суд не принял иск о банкротстве ФК "Ростов"

"При подаче заявления были наружены законодательные нормы", - указано в документах.
Согласно определению суда, размещенному в онлайн-картотеке арбитражных дел, "Агрофест-Дон", направляя в суд иск, не оплатил государственную пошлину в размере шести тысяч рублей. При этом к заявлению не были приложены необходимые финансовые документы, свидетельствующие о невозможности ее оплатить.
Также в определении сказано, что "Агрофест-Дон" не направил копию заявления, поданного в суд, представителям ФК "Ростов", что также противоречит федеральному законодательству.
Суд предложил устранить нарушения до 15 апреля.
В судебных документах, размещенных в картотеке, также указывается, что "Агрофест-Дон" требует взыскать с ФК "Ростов" 44 миллиона рублей.
В минувший понедельник стало известно, что компания "Агрофест-Дон" подала в ростовский арбитраж иск о несостоятельности футбольного клуба "Ростов".