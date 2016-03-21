Свыше 5 кг наркотиков изъяли у пенсионера на Дону

"По данным наркополиции, марихуану нашли на территории домовладения 65-летнего фигуранта. Наркотики хранились в мешке, на столе, в банке из-под кофе", - сказано в сообщении.
По словам пенсионера, он выращивал коноплю в огороде. При этом сам задержанный утверждает, что мешок с наркотиками предназначался для соседских голубей, а расфасованная марихуана - для личного употребления.
По факту хранения наркотиков завели уголовное дело, максимальное наказание по которому может составить до 10 лет заключения.